Bonanni | Roma-Milan decisiva? Per i rossoneri si ecco perchè secondo me

L'ex calciatore Massimo Bonanni commenta l'importanza della sfida tra Roma e Milan, sottolineando come per i rossoneri questa partita possa rappresentare un momento decisivo. Durante un intervento a TMW Radio, Bonanni ha analizzato le ragioni che rendono questa sfida cruciale per il cammino di entrambe le squadre e il loro eventuale impatto sulla stagione.

"Pisilli ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di rimanere a Roma per tutta la sua carriera. Indubbiamente chi sta giocando di più al posto suo lo sta facendo perché è superiore, ma lui è giovane e mi auguro che possa continua su questa strada. Abbiamo tanti buonissimi giocatori italiani che devono trovare minuti. Quella di ieri è stata una gara di ritmo, quindi bene sia per la Roma che per lui". "Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi" 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

