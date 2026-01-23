Bomba gossip su Elodie e Franceska | Il rapporto non sarebbe iniziato adesso

Sul rapporto tra Elodie e Franceska emergono nuovi dettagli: secondo il magazine Oggi, alcune foto risalenti allo scorso anno suggeriscono che la loro conoscenza avrebbe avuto inizio prima di quanto si pensasse. La pubblicazione invita a riflettere sulla natura di questa relazione, offrendo uno sguardo sul passato delle due artiste.

Il rapporto tra Elodie e Franceska non sarebbe iniziato adesso. A sostenerlo sono foto dal passato che riportano indietro di un anno, all’estate scorsa, e che vengono pubblicate dal magazine Oggi, in edicola questa settimana. La ricostruzione parte da Roma, a fine giugno dell’anno scorso, nel 2025. Elodie era in città e Andrea Iannone, allora fidanzato, la raggiunge. Dopo una cena con alcuni amici, i tre rientrano in albergo insieme: Elodie, Iannone e Franceska. Le immagini, all’epoca, attirano gli sguardi dei più curiosi, ma i pettegolezzi maliziosi all’epoca rimasero tali. Pochi giorni dopo, e più precisamente a luglio inoltrato, Elodie vola a Ibiza per una vacanza di sole donne: al suo fianco, in costume azzurro, c’è proprio Francesca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

