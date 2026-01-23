Usain Bolt, icona della velocità, ha espresso interesse per un possibile ritorno alle Olimpiadi del 2028. A 39 anni, il leggendario atleta giamaicano valuta questa opportunità come una nuova sfida personale. Sebbene la sua partecipazione non sia ancora confermata, il suo nome continua a suscitare interesse nel mondo dello sport e tra gli appassionati di atletica.

Usain Bolt potrebbe tornare protagonista ai Giochi Olimpici. Il leggendario velocista giamaicano, a 39 anni, apre ad una nuova sfida e alla possibilità di vincere altre medaglie. Nessuna concorrenza a Jacobs e non una nuova sfida sulla pista d’atletica, vista l’età. Bolt starebbe pensando ad un clamoroso debutto sul pitch da cricket. In vista di Los Angeles 2028, l’ex uomo più veloce del mondo ha aperto ufficialmente alla possibilità di rappresentare la Giamaica in quella che è, da sempre, la sua più grande passione sportiva. Le radici di questo possibile ritorno affondano nell’infanzia dell’atleta a Trelawny.🔗 Leggi su Sportface.it

Atleti trans alle Olimpiadi? Cosa ci aspetta per i Giochi del 2028L'inclusione degli atleti trans nelle Olimpiadi sta diventando un tema centrale nelle discussioni del Comitato Olimpico Internazionale, che si prepara a definire le regole per i Giochi del 2028.

Federica Brignone sarà alle Olimpiadi! L’annuncio del Coni “anticipa” la notizia. A gennaio il ritorno in gara?Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi, come annunciato dal Coni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dai 100 al... cricket, Bolt sogna i Giochi: Sì, sono pronto; Bolt sogna il ritorno alle Olimpiadi del 2028; Usain Bolt pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia olimpica.

Dai 100 al... cricket, Bolt sogna i Giochi: Sì, sono prontoNel fulmineo mondo di Usain Bolt, al primo posto, c’è sempre stato il cricket. Un po’ perché era la grande passione di papà Wellesley, passione di cui i figli si sono nutriti a piene mani fin dalla pi ... tuttosport.com

Domenica 25 Gennaio ore 19.30! Tonto sembra uscito dai sogni bagnati più perversi di Zu, Melt Banana, Deerhoof, Hella, Lightning Bolt e Death Grips. Puoi chiamarlo rumore, ma ha per lo più un Groove come l'hip-hop che diventa crudo come il punk. Tont - facebook.com facebook