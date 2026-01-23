Bologna-Celtic rissa e lancio di materiale pericoloso | 47 denunciati e un arresto

La partita di Europa League tra Bologna e Celtic Glasgow, disputata il 22 gennaio, si è conclusa con un pareggio di 2-2. Tuttavia, l'incontro è stato segnato da episodi di tensione, con risse e il lancio di oggetti pericolosi. Sono state identificate 47 persone denunciate e un individuo è stato arrestato. Un episodio che ha lasciato conseguenze negative, distogliendo l’attenzione dall’aspetto sportivo della competizione.

Ha lasciato brutti strascichi, tutt'altro che sportivi, la gara di Europa League disputata giovedì 22 gennaio tra Bologna e Celtic Glasgow che si è conclusa con un pareggio sul campo (2-2). Purtroppo, stavolta, non si parla di calcio ma di teppisti visto che 41 tifosi scozzesi, un irlandese e cinque italiani sono stati denunciati per rissa e lancio di materiale pericoloso tra cui bottigliette di vetro oltre all'utilizzo di cinture di cuoio. La ricostruzione della Questura. Un tifoso scozzese, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il questore Gaetano Bonaccorso ha successivamente emesso quattro provvedimenti di Daspo e 41 fogli di via obbligatori, tutti notificati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

