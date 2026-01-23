Boldrini | Gravissimo cancellare il consenso dalla legge sugli stupri Meloni volta le spalle alle vittime
La modifica alla legge sugli stupri proposta dalla maggioranza ha eliminato il riferimento al consenso, suscitando preoccupazioni tra le associazioni e le vittime. Inizialmente si ipotizzava un'ampia convergenza bipartisan, ma la riforma sembra ora aver spostato l’attenzione da un principio fondamentale di tutela. Questa modifica solleva interrogativi sulla direzione delle politiche in materia di violenza sessuale e sulle implicazioni per le vittime.
Nella riformulazione della maggioranza il consenso è sparito dal ddl che modifica il reato di violenza sessuale e su cui almeno all'inizio sembrava esserci un'intesa bipartisan. "Una farsa", commenta a Fanpage.it la senatrice Pd Laura Boldrini. "La destra ha ceduto alla parte più retriva del suo elettorato e Meloni l'ha lasciato fare voltando le spalle alle vittime di stupro".🔗 Leggi su Fanpage.it
