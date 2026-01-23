Boldrini | Gravissimo cancellare il consenso dalla legge sugli stupri Meloni volta le spalle alle vittime

La modifica alla legge sugli stupri proposta dalla maggioranza ha eliminato il riferimento al consenso, suscitando preoccupazioni tra le associazioni e le vittime. Inizialmente si ipotizzava un'ampia convergenza bipartisan, ma la riforma sembra ora aver spostato l’attenzione da un principio fondamentale di tutela. Questa modifica solleva interrogativi sulla direzione delle politiche in materia di violenza sessuale e sulle implicazioni per le vittime.

