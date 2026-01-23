Bodybuilding italiano in lutto è morto Andrea Lorini | il Gigante colpito da un arresto cardiaco

Il mondo del bodybuilding italiano piange la scomparsa di Andrea Lorini, noto come il

Andrea Lorini, 48 anni, è deceduto per un malore improvviso nella sua casa in provincia di Brescia. Ex bodybuilder, conosciuto nell'ambiente come il "Colosso" o il "Gigante" è stato colto da un arresto cardiaco fatale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Morto a 48 anni Andrea Lorini: l’ex campione di bodybuilding stroncato da un malore improvvisoÈ venuto a mancare Andrea Lorini, ex campione di bodybuilding di 48 anni, originario di Chiari.

Leggi anche: Colpito da arresto cardiaco, muore a 44 anni: addio al maresciallo Ambrosio

Argomenti discussi: Bodybuilder Andrea Lorini morto a Chiari per un malore, trovato nel letto di casa dalla madre; Chiari in lutto per Andrea Lorini, bodybuilder e allenatore nelle palestre: aveva 48 anni; Andrea Lorini morto a 48 anni, lutto nel bodybuilding italiano: lascia due figli.

