Bodybuilding italiano in lutto è morto Andrea Lorini | il Gigante colpito da un arresto cardiaco
Il mondo del bodybuilding italiano piange la scomparsa di Andrea Lorini, noto come il
Andrea Lorini, 48 anni, è deceduto per un malore improvviso nella sua casa in provincia di Brescia. Ex bodybuilder, conosciuto nell'ambiente come il "Colosso" o il "Gigante" è stato colto da un arresto cardiaco fatale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto a 48 anni Andrea Lorini: l’ex campione di bodybuilding stroncato da un malore improvvisoÈ venuto a mancare Andrea Lorini, ex campione di bodybuilding di 48 anni, originario di Chiari.
