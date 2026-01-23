'Board of Peace' per Gaza, la fredda reazione dell'Europa

L’Europa ha risposto con cautela alla creazione del ‘Board of Peace’ per Gaza, evidenziando la propria prudenza davanti alla proposta. Macron invita alla vigilanza, mentre la premier Meloni illustra la posizione italiana a Trump. La situazione rimane complessa, con le parti coinvolte che cercano di mantenere un equilibrio tra attenzione diplomatica e rispetto delle proprie linee di principio.

Fredda la reazione dell’Europa alla istituzione del ‘Board of Peace’ per Gaza. Macron invita a vigilare mentre la premier Meloni spiega a Trump la posizione dell’Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Macron rifiuta di entrare nel Board of Peace per Gaza. La reazione di Trump: “Nessuno lo vuole” e minaccia dazi del 200% a vini e champagneIl rifiuto di Emmanuel Macron di partecipare al Board of Peace per Gaza ha suscitato reazioni internazionali, tra cui quella di Donald Trump, che ha commentato con tono critico e minacce di dazi sui vini e champagne.

Gaza, la Francia dice no alla partecipazione al Board of PeaceLa Francia ha ufficialmente rifiutato di partecipare al Board of Peace per Gaza, promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

