Board of Gaza Trump | Se ho invitato Putin a partecipare? La risposta è sì – Il video

L'ex presidente Donald Trump ha confermato di aver invitato il presidente Putin a partecipare al Board of Gaza, sottolineando il ruolo di Putin come uno dei principali leader mondiali. La dichiarazione è stata rilasciata ai cronisti prima della sua partenza per l'evento di Davos. Questa notizia solleva interrogativi sulle relazioni internazionali e sulle prospettive di dialogo tra le grandi potenze.

(Agenzia Vista) Usa, 20 gennaio 2026 "Se ho invitato il Presidente Putin a partecipare al Board of Gaza? È uno dei grandi leader mondiali, la risposta è "sì"", lo ha detto Trump ai cronisti prima di partire per Davos. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Gaza, Cremlino: “Trump ha invitato Putin al Board of Peace”Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza.

Gaza, Cremlino annuncia: “Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace”Il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza.

