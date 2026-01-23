Board of Gaza Trump | Macron? Nessuno lo vuole Applicherò dazi 200% su suoi vini e champagne – Il video

In un'intervista recente, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di applicare dazi del 200% sui vini e champagne francesi, criticando anche il presidente Macron. Le sue dichiarazioni riflettono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Francia, in un contesto di dinamiche politiche instabili. La discussione evidenzia le ripercussioni possibili sulle relazioni economiche e sui settori coinvolti, lasciando aperti diversi scenari futuri.

(Agenzia Vista) Usa, 20 gennaio 2026 "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così. Applicherò una tariffa del 200% sui suoi vini e champagne, e lui si unirà. Ma non è obbligato a farlo". Così Trump sul rifiuto di Macron di partecipare al Board of Gaza. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

Trump umilia Macron e avverte Parigi: «Nessuno lo vuole. Applicherò dazi del 200% su vini e champagne»Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi, criticando pubblicamente il presidente Emmanuel Macron e mettendo in discussione la volontà di altri paesi di sostenere Parigi.

Macron rifiuta di entrare nel Board of Peace per Gaza. La reazione di Trump: “Nessuno lo vuole” e minaccia dazi del 200% a vini e champagneIl rifiuto di Emmanuel Macron di partecipare al Board of Peace per Gaza ha suscitato reazioni internazionali, tra cui quella di Donald Trump, che ha commentato con tono critico e minacce di dazi sui vini e champagne.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Board of Gaza, Trump: Macron Nessuno lo vuole. Applicherò dazi 200% su suoi vini e champagne

Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Il ‘Board of Peace’ di Trump: la pace come club privato; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Gaza, Trump chiede un miliardo per aderire al Board for Peace.

Come diventerà Gaza secondo il Board of Peace di Trump: la nuova mappa della Striscia con le fasi di sviluppoTrump vuole fare della Striscia di Gaza una splendida proprietà. La mappa presentata ieri a Davos dal genero Jared Kushner si articola in più fasi, ognuna delle quali sarà dedicata alla ricostruzion ... fanpage.it

Trump firma, è nato il Board of Peace che controllerà Gaza: chi aderisce e chi noDonald Trump ha firmato la carta fondatrice del Board of Peace, l'organo creato per governare la Striscia di Gaza ... fanpage.it

Gli spinaci di Tajani: si oppone al board di Gaza, è contro Salvini, si blinda in FI, anti Occhiuto. L'idea di congresso anticipato - Carmelo Caruso facebook

Ecco il Board per Gaza fatto ad immagine e somiglianza di Trump: rappresentanti di petromonarchie, affaristi spregiudicati, criminali di guerra ricercati, capi di Stato di Paesi paria. Eppure a Meloni piacerebbe un sacco parteciparvi, ma non può per “colpa” dell x.com