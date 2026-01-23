Blitz in Venezuela e minacce alla Groenlandia la finanza etica può ancora investire nei titoli Usa? Gestori spaccati | C’è troppa discrezionalità

Le recenti tensioni tra Stati Uniti, Venezuela e Groenlandia sollevano interrogativi sulla stabilità geopolitica e sugli investimenti. La finanza etica si trova di fronte a scelte complesse, tra rischi geopolitici e criteri responsabili. Gestori di fondi sono divisi sulla possibilità di investire ancora nei titoli USA, evidenziando la difficoltà di bilanciare etica e discrezionalità nelle decisioni di investimento.

L’aggressione degli Stati Uniti al Venezuela “ha minato un principio fondamentale del diritto internazional e”, ha detto l’ Alto Commissario Onu per i Diritti Umani. È “una chiara violazione dell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite ”, hanno aggiunto gli esperti Onu. In attesa degli eventi in Groenlandia e in altri Paesi minacciati da Trump – che ha detto di non curarsi del diritto internazionale perché gli basta la sua morale personale – gli Usa sono diventati uno “Stato canaglia ”, almeno dal punto di vista della sostenibilità? Vale la pena chiederselo perché gli interventi militari hanno costi astronomici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Borse, l'Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, oro record. Su i titoli della difesaL'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance.

Venezuela, gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas: "A marzo con hedge fund e gestori"Gli operatori finanziari statunitensi si preparano a visitare Caracas a marzo, con hedge fund e gestori di risorse pronti a esplorare nuove opportunità nel contesto politico venezuelano.

