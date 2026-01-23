Blitz della polizia provinciale sequestrata carrozzeria Sotto chiave anche le auto dei clienti

Nella giornata di oggi, la polizia provinciale di Casagiove ha effettuato un intervento presso un'officina meccanica, sequestrando l’attività e alcune vetture in riparazione, tra cui dieci auto di clienti. Il titolare dell’officina è stato denunciato. L’operazione mira a verificare eventuali irregolarità e a garantire la tutela dei clienti coinvolti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

