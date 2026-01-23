Blitz della polizia provinciale sequestrata carrozzeria Sotto chiave anche le auto dei clienti
Nella giornata di oggi, la polizia provinciale di Casagiove ha effettuato un intervento presso un'officina meccanica, sequestrando l’attività e alcune vetture in riparazione, tra cui dieci auto di clienti. Il titolare dell’officina è stato denunciato. L’operazione mira a verificare eventuali irregolarità e a garantire la tutela dei clienti coinvolti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.
Blitz della polizia provinciale a Casagiove, dove è stata sequestrata un’officina meccanica. Sotto chiave anche 10 auto dei clienti in riparazione mentre per il titolare scatta la denuncia.I controlli, coordinati dal neo comandante Biagio Chiariello, sono stati eseguiti nell’ambito delle attività.🔗 Leggi su Casertanews.it
