Blitz antidroga nei boschi di Mazzo il plauso del sottosegretario all' Interno

Un'operazione antidroga nei boschi di Mazzo ha portato a un importante risultato, ricevendo il plauso del Governo. Il sottosegretario Nicola Molteni ha espresso riconoscimento alle forze dell’ordine di Sondrio e Tirano per il loro impegno nel contrasto allo spaccio. Questo intervento testimonia l’attenzione delle istituzioni nel tutelare la sicurezza e il rispetto della legalità nella zona.

Il plauso del Governo arriva dopo l'ennesimo colpo inferto allo spaccio nei boschi della Valtellina. A esprimerlo è il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, che in una nota si congratula con la Polizia di Stato di Sondrio e con la Guardia di Finanza di Tirano per la brillante.

