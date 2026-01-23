Un bar in zona piazza Risorgimento è stato chiuso a seguito di controlli della Polizia di Stato, che hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie. Durante l’ispezione sono stati trovati insetti, farina infestata e 250 chili di alimenti scaduti. L’intervento fa parte di un’azione di controllo più ampia volta a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

Controlli serrati della task force coordinata dalla Polizia di Stato. Un bar situato nell'area di piazza Risorgimento è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie al termine di un'accurata attività di controllo condotta dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato. L'operazione rientra nelle verifiche periodiche disposte dalla Questura di Catania per accertare il rispetto delle autorizzazioni, delle licenze commerciali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei consumatori attraverso la tracciabilità e la genuinità degli alimenti.

© Dayitalianews.com - Blatte, farina infestata e 250 chili di cibo scaduto: bar chiuso in zona piazza Risorgimento

