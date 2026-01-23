Biffi Assolombarda | Chi rema contro il Mercosur vota contro l’industria italiana e l’interesse nazionale

Biffi di Assolombarda sottolinea l'importanza del Mercosur come opportunità per le imprese italiane. Secondo lui, sostenere l’accordo è essenziale per l’interesse nazionale e per il settore industriale del paese. Chi si oppone al trattato, infatti, rischia di compromettere le potenzialità di crescita e sviluppo dell’industria italiana nel contesto internazionale.

Il presidente della principale associazione del sistema Confindustria: "L'accordo è una grande opportunità per le imprese. Sul nostro territorio l'interscambio vale due miliardi di euro" “Il Mercosur è una grande opportunità per le imprese, è nell’interesse nazionale. Chi rema contro l’accordo, dal nostro punto di vista, vota contro l’industria italiana”, dice Alvise Biffi. E’ il presidente di Assolombarda, la principale associazione del sistema Confindustria che rappresenta oltre 7 mila aziende. Parla al Foglio all’indomani dello stop arrivato dal Parlamento Ue all’intesa commerciale con il Sud America. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mercosur, mozione di sfiducia a von der Leyen: la Lega prima ha salvato l’accordo, ora vota controIl Mercosur torna al centro dell’attenzione politica con una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, alla quarta in suo favore.

Assolombarda, Alvise Biffi primo candidato ufficiale per la presidenza. Ecco chi èIl cambio ai vertici di Assolombarda, la principale associazione del sistema confindustriale, è ormai alle battute finali. La scelta del nuovo presidente, che sostituirà Alessandro Spada, è già in ... affaritaliani.it

Chi è Alvise Biffi, presidente designato di Assolombarda con il 99,2% dei votiMilano, 9 aprile 2025 - Alvise Biffi è stato designato presidente di Assolombarda per il quadriennio 2025-2029. Il Consiglio generale dell'associazione ha, infatti, espresso larghissimo consenso ... ilgiorno.it

La mostra “Mind the STEM Gap - Together” ospitata in Assolombarda fino al 21 gennaio, ideata da Fondazione Bracco, in collaborazione con Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di Milano e sostenuta da Regione Lombardia, nasce dal lavoro collett - facebook.com facebook