bieticoltura e clima servono strategie per vincere la sfida dei cambiamenti

Oggi alle 17:30, presso la sala conferenze di Confagricoltura Ferrara a Chiesuol del Fosso, si terrà un incontro dedicato alle sfide che la bieticoltura e l’agricoltura devono affrontare a causa dei cambiamenti climatici. L'evento approfondirà le strategie necessarie per adattarsi alle mutate condizioni ambientali e garantire un futuro sostenibile per il settore.

Il futuro della bieticoltura e dell’ agricoltura saranno al centro di un incontro che si svolgerà oggi, alle 17,30, presso la sala conferenze di Confagricoltura Ferrara a Chiesuol del Fosso. Un’occasione proposta appositamente a tutti gli operatori del settore primario per incontrare i numeri uno delle due maggiori organizzazioni nazionali rappresentative dei bieticoltori, Gabriele Lanfredi (Confederazione Nazionale dei Bieticoltori Italiani) e Nicola Gherardi Ravalli Modoni (nella foto), Associazione Nazionale Bieticoltori. Il primo interverrà sulle ’Prospettive generali del settore bieticolo saccarifero’, il secondo invece sugli ’Indirizzi e progetti delle associazioni bieticole’, due contributi che saranno accompagnati da un’analisi tecnica del comparto fornita da Giovanni Bellettato, tecnico dell’Associazione Nazionali Bieticoltori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

