Bibbiano fuga dal market con cappelletti e tortelli rubati

Bibbiano (Reggio Emilia), 23 gennaio 2026 – Al supermercato Nuova Baragalla, a Bibbiano, hanno prelevato dal freezer e nascosto in una borsa varie confezioni di tortelli e cappelletti, per un valore di circa duecento euro, uscendo poi pagando alcuni alimenti per pochi euro. Poco dopo ci si è accorti dell'ammanco e sono state visionate le immagini delle telecamere interne, scoprendo quanto era successo. Le indagini dei carabinieri di Bibbiano hanno portato all'identificazione di due donne, di 33 e 54 anni, abitanti in zona, che per quell'episodio avvenuto il 9 dicembre scorso sono state denunciate per furto in concorso.

