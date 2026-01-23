Biathlon Coppa del Mondo femminile | doppietta francese Vittozzi nona

Nella tappa di Coppa del Mondo femminile di biathlon a Nove Mesto na Morave, le atlete francesi hanno ottenuto una doppietta, mentre Lisa Vittozzi si è classificata nona. La competizione si è svolta in un’atmosfera serale, offrendo un’immagine fedele dello stato di forma delle atlete italiane e internazionali. Nonostante qualche difficoltà, Vittozzi ha confermato la sua posizione tra le prime dieci, contribuendo a mantenere alto l’interesse per questa disciplina

Non è stata una grande giornata per Lisa Vittozzi in Coppa del Mondo, ma è comunque riuscita a mantenere la top 10: i risultati I Mondiali di biathlon per le donne vibrano in Cechia e, in particolare, nella magnifica cornice serale di Nove Mesto na Morave. La sesta tappa, in seconda giornata, ha riservato delle sorprese positive, altre negative, e soprattutto delle conferme decisive. In particolare, c'è ancora un dominio francese nel biathlon, ance nella 12,5 km Short Individual. Se per quanto riguarda gli uomini a fare bene sono stati Perrot–Jacquelin, che hanno portato a casa una straordinaria doppietta, stavolta è successo lo stesso per le donne.

