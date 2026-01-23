Beyeler celebra il genio di Cézanne

Il Museo Beyeler dedica una mostra a Cézanne, uno dei pionieri dell’arte moderna. In un ambiente tranquillo, il percorso espositivo invita a scoprire le innovazioni e l’influenza del pittore francese, attraverso opere che evidenziano la sua sensibilità e il suo stile unico. Un’occasione per apprezzare il contributo di Cézanne alla storia dell’arte in un contesto riflessivo e sobrio.

E siamo qui, a porte ancora chiuse, quando il museo respira piano. La grande mostra di Yayoi Kusama sta lentamente congedandosi dal pubblico, le sue stanze punteggiate di ossessioni e infiniti riflessi sembrano trattenere l'eco degli ultimi visitatori. Ma dietro le quinte, in questo momento sospeso dell'anteprima, alla Fondation Beyeler sta accadendo qualcosa di diverso e forse ancora più radicale: l'arrivo di Paul Cézanne. Non una mostra qualunque, quella di Riehen, bensì la più grande antologica europea mai dedicata all'artista, colui che Picasso definì senza esitazioni "il padre di tutti noi".

