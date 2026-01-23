A Bergamo, la quercia donata dall’Athletic Bilbao è stata recentemente rimossa e sottratta, suscitando grande disappunto. L’assessore allo Sport ha commentato questa perdita come una sconfitta collettiva, evidenziando come episodi di inciviltà possano coinvolgere qualsiasi comunità. La vicenda mette in luce l’importanza di rispettare il patrimonio culturale e simbolico delle città, oltrepassando confini e differenze.

È proprio vero che tutto il mondo è paese e l’inciviltà non conosce bandiere e latitudini. La vicenda della quercia donata dall’Athletic Bilbao alla città orobica e rubata poco dopo ne è la prova. Marcella Messina, assessore allo Sport di Bergamo, ha condannato duramente il gesto. Ecco la sua lettera pubblicata sull’Eco di Bergamo. Sradicata la quercia a Bergamo, le parole dell’assessore. Si legge sull’Eco: Ieri sera (mercoledì per chi legge, ndr) la nostra squadra non è stata all’altezza contro l’ Athletic Bilbao. Dopo un primo tempo meritatamente in vantaggio, nel secondo ha subito una pesante sconfitta: senza mordente, con poco coraggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bergamo, sradicata la quercia donata dall’Athletic Bilbao. L’assessore allo Sport: “È una sconfitta per tutti”

Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic BilbaoA Bergamo è stata recentemente sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao, appena piantata il giorno precedente dalla Fondazione dell’Club basco.

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: “Abbiamo perso due volte”Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, al Parco Goisis di Bergamo, si sono verificati eventi che hanno segnato una perdita significativa per la città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sradicata la quercia della libertà donata dall'Athletic a Bergamo, Messina: Abbiamo perso due volte; Bergamo, dopo la sconfitta dell'Atalanta, sradicata la quercia di Gernika simbolo dell'Athletic Bilbao. L'assessora Messina: Gesto incivile e inaccettabile; Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic Bilbao; Sradicata la quercia donata a Bergamo dall'Athletic Bilbao, era stata piantata prima della partita.

Sradicata la quercia donata a Bergamo dall'Athletic Bilbao, era stata piantata prima della partitaLa pianta era simbolo di amicizia e dei valori dello sport. Il gesto dopo la sconfitta che è costata all'Atalanta la qualificazione diretta agli ottavi di Champions ... rainews.it

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: Abbiamo perso due volteLa pianta, simbolo di libertà del popolo basco, era stata piantata nella mattinata di mercoledì. L'assessora: Gesto incivile e inaccettabile, una sconfitta sociale ... bergamonews.it

#Juorno #Bergamo, sradicata a #quercia di #Guernica donata dall’ #AthleticBilbao: indignazione in città x.com

Episodio incivile e irrispettoso nella "civilissima" Bergamo: è stata rubata e sradicata la quercia di Guernica piantata soltanto ieri, arrivata come regalo dall'Athletic Bilbao. - facebook.com facebook