benevento celebrato il 57esimo anniversario della fondazione rotaract

Il 22 gennaio, presso la sede di via Erik Mutarelli, si è tenuto un incontro tra il Rotary Club Benevento, il Rotaract Club Benevento e l’Interact Club Benevento per celebrare il 57° anniversario della fondazione del Rotaract nella città. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione tra le diverse realtà del servizio e della solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, 22 gennaio, si è svolto un incontro congiunto tra il Rotary Club Benevento, il Rotaract Club Benevento e l’ Interact Club Benevento, presso la sede di via Erik Mutarelli, per celebrare il 57° anniversario della fondazione del Rotaract nella città di Benevento. Il Presidente del Rotary Club Benevento, Raffaele Pilla, ha aperto la serata salutando i presenti e, dopo alcuni brevi cenni storici, ha dato lettura dell’articolo di giornale originale del 1968 che annunciava l’istituzione del Rotaract beneventano. A seguire, il Presidente del Rotaract Club Benevento, Germino Errico, ha rivolto un saluto ai partecipanti, illustrando i valori fondanti del Rotaract e i principali progetti attualmente in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

