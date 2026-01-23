La partita tra Bene al Mazza e Fratta Terme evidenzia le sfide della stagione della Spal, che, pur avendo una squadra più forte, fatica a tradurre le potenzialità in risultati concreti. Un risultato che sottolinea le difficoltà incontrate in campo e la necessità di trovare continuità per migliorare le prestazioni. Un momento di riflessione per il team e i tifosi, in un campionato ancora aperto.

La gara di Fratta Terme è la perfetta sintesi delle difficoltà che contraddistinguono la stagione della Spal, sulla carta nettamente più forte delle avversarie di turno ma incapace di dimostrarlo sul campo. Specialmente quando le condizioni del terreno di gioco e le caratteristiche della partita suggeriscono di riporre il fioretto e sfoderare la sciabola. E in Eccellenza succede regolarmente. Si tratta di un problema di non poco conto, al quale – se si vuole davvero vincere il campionato – bisogna assolutamente porre rimedio. Nel corso della stagione non sono mancati passaggi a vuoto e figuracce casalinghe, ma è in trasferta che la Spal trova i principali ostacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bene al Mazza, fuori resta un tabù

Leggi anche: I precedenti. Al Partenio ultime due gare tabù. Ma il bilancio resta equilibrato

Una sconfitta amara. Grifone, Foligno resta tabùIl Grosseto affronta con rammarico un'altra sfida senza successo allo stadio ’Blasone’, dove il Foligno continua a rappresentare un ostacolo difficile da superare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Faremo di tutto per limitare Pohjanpalo; Questo video di donne iraniane che distruggono un furgone della polizia è falso; Lunedì il portiere di Avalanche Scott Wedgewood è stata la migliore difesa fuori dal ghiaccio.

Bene al Mazza, fuori resta un tabùLa gara di Fratta Terme è la perfetta sintesi delle difficoltà che contraddistinguono la stagione della Spal, sulla carta nettamente più forte delle avversarie di turno ma incapace di dimostrarlo sul ... ilrestodelcarlino.it

Un saluto con il sorriso per iniziare bene la giornata. Buongiorno a tutti! - facebook.com facebook