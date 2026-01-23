Belle Ciao! | a Roma la presentazione del libro che riapre il dibattito sul femminismo

Il 3 febbraio a Roma si terrà la presentazione del libro

Roma si prepara ad accogliere un confronto destinato a far discutere. Martedì 3 febbraio, alle ore 18, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra, si terrà la presentazione del volume Belle Ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo, firmato da Barbara Saltamartini ed edito da Historica – Giubilei Regnani. L’appuntamento culturale, il 3 febbraio. Non si tratta di una semplice presentazione editoriale, ma di un vero e proprio convegno culturale che intende interrogare uno dei nodi più controversi del nostro tempo: la crisi del femminismo contemporaneo e il suo rapporto con il potere, la politica e la rappresentanza femminile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

“Brutte stronze”: le parole di Brigitte Macron dividono la Francia e accendono il dibattito sul femminismoLe dichiarazioni di Brigitte Macron, pronunciate durante un evento privato e riportate dai media, hanno suscitato reazioni contrastanti in Francia.

