Belgio attacco con coltello a manifestazione | 6 feriti e 4 arresti

Il 22 gennaio ad Anversa, durante una manifestazione curda nei pressi del Teatro dell'Opera, si è verificato un episodio di violenza con un attacco con coltello. Sei persone sono rimaste ferite e quattro individui sono stati arrestati. L'incidente ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi delle forze dell'ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli partecipanti.

(Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite in un'aggressione con il coltello oggi, giovedì 22 gennaio, a una manifestazione curda nei pressi del Teatro dell'Opera di Anversa. Due sono gravi. Le autorità hanno arrestato quattro persone, ha dichiarato all'Afp il portavoce della polizia di Anversa, Wouter Bruyns, specificando che i feriti sono stati ricoverati in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

