Belgio 6 feriti in attacco con coltello a manifestazione curda ad Anversa | 4 arresti

A Anversa, durante una manifestazione curda, sei persone sono state ferite da un attacco con coltello. L’incidente si è verificato nel centro della città e, al momento, quattro sospetti sono stati fermati dalle autorità. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’attacco, mentre le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione.

Sei persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello questa sera nel centro di Anversa, durante una manifestazione curda. Lo riferisce il quotidiano belga Hln. L’aggressione è avvenuta vicino al Teatro dell’Opera. “Due dei feriti sono in condizioni critiche. Abbiamo arrestato quattro sospetti”, ha dichiarato Wouter Bruyns, portavoce della polizia locale. “La manifestazione, alla quale erano presenti duecento o trecento persone, inizialmente era pacifica. Ma verso la fine, la situazione è sfuggita di mano”, ha aggiunto. “La polizia era già presente per garantire che tutto procedesse senza intoppi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Belgio, attacco con coltello a manifestazione: 6 feriti e 4 arrestiIl 22 gennaio ad Anversa, durante una manifestazione curda nei pressi del Teatro dell'Opera, si è verificato un episodio di violenza con un attacco con coltello.

