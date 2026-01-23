Trump rappresenta un esempio evidente di volgarità e bruttezza, elementi che risultano difficili da ignorare. La sua immagine e il suo atteggiamento sono spesso oggetto di discussione, suscitando reazioni contrastanti. Restare distanti da tali espressioni può favorire una visione più equilibrata e obiettiva, evitando di lasciarsi coinvolgere da eccessi di superficialità o sensazionalismo.

Trump è un caso madornale di bruttezza e di volgarità. La bruttezza è irreparabile, c’è poco da fare, spaventa, quasi come la bellezza. La volgarità è complicata. Ci sono persone illese dalla volgarità: poche, ignare della propria differenza. Sono ammirevoli, benché abbiano lo svantaggio di non immaginare abbastanza fin dove arrivi la volgarità di cui loro sono naturalmente prive. Arriva molto lontano. Riconosciuta e tenuta a bada, è una condizione di intelligenza di sé e degli altri. Misconosciuta e sfrenata, è un flagello. Può guastare le cose prossime, una gita di scolari, una festa di compleanno, una partita di volley, un funerale persino, o soprattutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Beati coloro che restano illesi dalla volgarità di Trump

