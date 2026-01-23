Beast Games 3 ci sarà e MrBeast ha aperto il casting in tutto il mondo Italia compresa
MrBeast ha annunciato ufficialmente la prossima stagiona di Beast Games, confermando il ritorno del popolare show su Prime Video. Il casting è aperto a livello globale, Italia inclusa, offrendo a partecipanti di tutto il mondo l’opportunità di entrare nel celebre contest. Con l’attesa crescente per la terza stagione, Beast Games continua a conquistare il pubblico, rafforzando la sua presenza sulla piattaforma di streaming.
È sempre più Beast Games mania su Prime Video: mentre la seconda stagione dello show realizzato dallo youtuber più famoso del mondo è in uscita su Prime, Jimmy Donaldson (il vero nome di MrBeast) ha annunciato ufficialmente che Beast Games 3 ci sarà. Non solo: per chi vuole mettersi alla prova e.🔗 Leggi su Today.it
Beast Games 2: trailer, data di uscita e anticipazioni della nuova stagione dello show di MrBeastBeast Games 2, il popolare show condotto da MrBeast, torna con una nuova stagione.
Beast Games 2Beast Games 2 torna con una nuova stagione, confermando il successo della precedente.
