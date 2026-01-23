Basta usare i figli per giustificare i femminicidi | la favola del padre amorevole e assassino non esiste

La figura del padre come esempio di amore e protezione può essere facilmente fraintesa, ma non giustifica mai la violenza contro le donne. È fondamentale distinguere tra ruolo genitoriale e comportamenti inaccettabili, soprattutto quando portano a tragedie come i femminicidi. Smantellare questa narrazione è un passo importante per promuovere rispetto e tutela dei diritti femminili, evitando che la falsa idea di un padre “amorevole” venga usata come scusa.

La narrazione del "padre amorevole" usata per giustificare un femminicidio non regge né ai fatti né sul piano emotivo. Dietro l'omicidio c'è l'incapacità di accettare l'autodeterminazione della donna e una violenza che colpisce anche i figli, vittime a loro volta.

