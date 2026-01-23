Basta criticare Bellingham mica è Cassano che si rimpinzava di panini nel latte As

Recentemente, Jude Bellingham ha suscitato discussioni con un gesto durante la sua esultanza contro il Monaco in Champions, simulando un bicchiere di alcol. L’azione, interpretata come una risposta alle critiche sulla sua vita privata, ha attirato attenzione e polemiche. Tuttavia, è importante distinguere tra comportamenti e giudizi, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso nel commentare le iniziative dei calciatori.

L’esultanza con cui Jude Bellingham ha celebrato un gol contro il Monaco in Champions – ha simulato il gesto del bere alcol, in poche parole, ma era una critica agli haters che lo accusano di fare la bella vita – ha scatenato un po’ di polemiche. E’ un tempo meraviglioso, questo dominato dai social. La questione però la chiude a suo modo As, con un editoriale di Tomas Roncero. Nel quale scrive: tranquilli, Bellingham non è mica Cassano. LA CELEBRACIÓN DE JUDE BELLINGHAM pic.twitter.comVGMSknbM6H — Real Madrid Fans (@MadridismoreaI) January 20, 2026 Argomentato meglio: “È curioso che abbia inscenato una replica a tutte le assurdità vomitate dagli haters sui social media, quella fogna dove le lodi sono una specie in via di estinzione e gli insulti sono il pane quotidiano”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Basta criticare Bellingham, mica è Cassano che si rimpinzava di panini nel latte (As) Anche la Serie B si fa l’album: Panini sbarca nel campionato cadettoLa Serie B si prepara a entrare nel mondo degli album Panini, coinvolgendo un vasto pubblico di circa 14 milioni di tifosi e appassionati. Leggi anche: Anche gli Houthi si placano: «Basta attacchi alle navi che passano nel Mar Rosso» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Anche basta criticare #LuisHenrique. Non è Dumfries, ok. In partite come questa è da #Lautaro e #Barella che deve arrivare il boost. Invece... #InterArsenal x.com SINDACO SALIS BASTA OCCUPARTI DELL’ITALIA, FAI IL TUO DOVERE E PENSA A GENOVA Dalla fantastica Marina dell’aeroporto di Genova mando un messaggio a Silvia Salis: basta pensare a cose nazionali, basta pensare a Giorgia Meloni e a criticare facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.