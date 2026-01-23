Il Giussano si prepara ad affrontare il Torino nella partita di Serie B femminile, in programma sabato alle 18 al palazzetto di Lissone. Dopo la recente trasferta contro Milano Basket Stars, la squadra cerca una risposta positiva tra le mura di casa, senza la presenza del playmaker. L'incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni per consolidare la propria posizione in classifica.

Dopo la sconfitta in trasferta col Milano Basket Stars torna tra le mura amiche del palazzetto di Lissone il Giussano, in scena sabato alle 18.30. Ancora assenti il playmaker titolare Francesca Diotti, che rientrerà probabilmente contro Cagliari, e il suo cambio naturale Celeste Colico. Dovrà sobbarcarsi la regia Carolina Valensin. A finalizzare le azioni ci penserà in primo luogo Laura Valli, che contro Costamasnaga ha realizzato il suo record personale con 32 punti. " Valli è in grande crescita, sta diventando sempre più un punto di riferimento in attacco – spiega il d.s. Dario Aramini – cercheremo di innescare anche Magdalena Szajtauer visto che la sua pari ruolo avversaria è meno forte fisicamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie B: Giussano senza play prova ad attaccare Torino

Leggi anche: Basket donne Serie A2. Troppa fatica a Selargius, Giussano si fa rimontare e cede

Leggi anche: Basket femminile Serie A2. Giussano a Moncalieri. Debutta Chiara Pollini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Basket donne Serie B: Giussano senza play prova ad attaccare Torino; Basket Serie B Femminile, la Mercede continua a vincere e mantiene la vetta; Serie B Femminile: Marigliano espugna il Tensostatico e scavalca il Basket Fasano; Valtarese Basket: le donne sbancano Bologna, esordio vincente nel 2026 per i maschi.

Basket donne Serie B: Giussano senza play prova ad attaccare TorinoDopo la sconfitta in trasferta col Milano Basket Stars torna tra le mura amiche del palazzetto di Lissone il Giussano, in scena sabato alle 18.30. Ancora assenti il playmaker titolare Francesca Diotti ... sport.quotidiano.net

Valtarese Basket: risultati alterni per Mazzei Architects e Alberti e SantiUn weekend con risultati alterni per le due formazioni seniores della Valtarese Basket. Vittoria per gli uomini in Divisione Regionale 2, vanno invece ko le donne della Serie B. SERIE B FEMMINILE Null ... sportparma.com

BASKET DONNE. UN ARRIVO, ANZI UN RITORNO, IN CASA ANTS TERME SALUS VITERBO - facebook.com facebook