Basket al Flaminio arriva Livorno | la Dole punta a svuotare l' infermeria Robinson verso il ritorno
Domenica 25 gennaio alle 18, il PalaFlaminio ospiterà la sfida tra Dole Rimini e Livorno, terza partita consecutiva in casa. La squadra bianca cerca di migliorare la propria condizione, con Robinson in avanzato recupero. La partita rappresenta un momento importante per la formazione romagnola, che punta a rafforzare la propria posizione in campionato e a ridurre gli infortuni.
Basket, mercoledì di fuoco per la Dole Rimini: al Flaminio arriva Cividale, in palio il secondo postoMercoledì di grande importanza per la Dole Rimini, che al Flaminio affronta Cividale in una sfida cruciale per la conquista del secondo posto in classifica.
Leggi anche: Basket, in casa Dole pesano le assenze di Robinson e Leardini: biancorossi sconfitti al fotofinish a Livorno
Argomenti discussi: Basket, si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive: la Dole cede al Flaminio alla JuVi Cremona; Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; LNP A2 Maschile: Pesaro sempre al comando. Cade Rimini al Flaminio, un terzetto insegue la capolista; La Dole si arrende a Cremona sotto gli occhi di Marco Bezzecchi: al Flaminio Rimini sconfitta 69-81.
Basket, si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive: la Dole cede al Flaminio alla JuVi CremonaI biancorossi di coach Sandro Dell'Agnello escono sconfitti dal Flaminio, dopo una partita in salita sin dall'inizio: oltre alle assenze di Robinson e Ogden, fuori per infortunio pure capitan Tomassin ... riminitoday.it
A2 - Dole Rimini dominante, al Flaminio niente da fare per CentoPrima trasferta del girone di ritorno per la Sella Cento, impegnata al Palasport Flaminio contro una Dole Basket Rimini decisa a prendersi la vetta solitaria del campionato dopo il KO pomeridiano di.. pianetabasket.com
Presentazione delle squadre Maschile e Femminile di Basket durante la partita di campionato di serie A2 al Flaminio Forza ragazzi - facebook.com facebook
