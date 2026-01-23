A fine 2025, Barron Trump, figlio del presidente americano, ha aiutato una ragazza in difficoltà durante una videochiamata, segnalando alle forze di polizia inglesi una situazione di violenza dell’ex ragazzo dell’amica. Questo episodio evidenzia come anche i giovani possano intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, contribuendo alla tutela e alla sicurezza delle persone coinvolte.

Barron Trump, il più giovane tra i figli del presidente americano, avrebbe salvato un’amica dalla violenza dell’ex ragazzo durante una videochiamata alla fine del 2025, allertando le forze dell’ordine inglesi. La donna non si trovava negli Usa come lui, ma nel Regno Unito. Come riporta il New York Post, il giovane ha affermato che il suo cuore batteva forte quando ha visto la scena. A rispondergli non è stata la donna, come riporta una mail inviata dal figlio di Trump alle forze dell’ordine, ma «un uomo a torso nudo con i capelli scuri. Questa vista è durata forse un secondo.Poi l’occhio è caduto sulla vittima». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Barron Trump “salva” un’amica dalla violenza dell’ex: era in videochiamata con lei e ha allertato la polizia

Barron Trump salva l’amica a Londra dall’ex aggressivo. La chiamata su FaceTime e l’allerta alla polizia britannicaBarron Trump ha recentemente aiutato una ragazza a Londra, intervenendo dopo aver assistito a un'aggressione durante una chiamata FaceTime.

Leggi anche: Videochiamata figlia salva donna dalla violenza del compagno

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra; Barron Trump figlio di Donald salva una donna dall'aggressione domestica, chiama polizia di Londra da New York; Barron, il figlio di Trump, salva una donna: cosa è successo; La polizia londinese salva una giovane donna grazie ad una chiamata di Barron Trump.

Barron Trump figlio di Donald salva una donna dall'aggressione domestica, chiama polizia di Londra da New YorkBarron Trump avrebbe denunciato una violenza domestica da parte dell'ex ragazzo di una giovane che avrebbe conosciuto attraverso i social ... virgilio.it

Barron, il figlio di Trump, salva una donna: cosa è successoIn tribunale il racconto della presunta aggressione avvenuta durante una videochiamata. Il figlio minore del presidente statunitense avrebbe allertato la polizia dopo aver assistito alla scena ... msn.com

Barron Trump salva una ragazza picchiata dal ragazzo. «Correte, una mia amica è stata aggredita». La storia (a lieto fine) del figlio del presidente Usa - facebook.com facebook

Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra x.com