Barp Pellegrino secondi nella Team Sprint di Goms Impressiona Davide Graz in penultima frazione

Durante la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo a Goms, Italia I con Elia Barp e Federico Pellegrino si è classificata seconda nella team sprint in tecnica libera. La gara, che segue il formato olimpico, ha visto un'ottima prestazione del team italiano, con particolare attenzione a Davide Graz nella penultima frazione, che ha impressionato per tenacia e tecnica.

La team sprint in tecnica libera (stesso format presente alle Olimpiadi) che a Goms (in Svizzera) apre la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo vede il secondo posto di Italia I con Elia Barp e Federico Pellegrino, battuti soltanto da Norvegia I di Harald Oestberg Amundsen ed Einar Hedegart. Gradino più basso del podio per Stati Uniti I di Ben Ogden e Gus Schumacher, quarta posizione per Italia II di Davide Graz e Martino Carollo. Nel primo giro ritmo ridotto e gruppo compatto su due file, entrambi gli azzurri cambiano nelle posizioni di testa, ma anche al termine del primo terzo di gara l’andatura non è elevata ed il gruppo resta abbastanza unito. 🔗 Leggi su Oasport.it

