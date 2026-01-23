A Bari, una donna è in coma da due anni dopo aver partorito. La vicenda è ancora sotto approfondimento, con otto professionisti sanitari iscritti nel registro degli indagati. Tra loro, cinque ginecologi, due ostetriche e un’anestesista sono coinvolti in un’eventuale responsabilità. Le autorità proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e fare luce sulla situazione.

Otto operatori sanitari sono indagati per lesioni personali colpose gravi. È stata la procura di Bari ad aprire un fascicolo relativo al caso di una loro paziente, una 38enne residente nel Barese e finita in coma vegetativo dopo aver partorito. Una condizione irreversibile che per la donna dura da ormai due anni e che ha seguito tre interventi chirurgici eseguiti nell'ospedale Mater Dei di Bari., Nel registro delle notizie di reato sono stati iscritti cinque ginecologi, due ostetriche e una anestetista. Lo ha deciso il pm Giovanni Calamita, con lo scopo di accertare se le condizioni della 38ene siano state causate direttamente dalle azioni dei medici che l'hanno presa in cura prima del parto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, da due anni in coma dopo il parto: otto medici indagati

Neonata morta dopo due giorni dal parto, otto medici e un'ostetrica indagatiÈ stata aperta un'inchiesta sul decesso di una neonata avvenuto al Policlinico di Bari lo scorso 4 dicembre, pochi giorni dopo il parto.

Veronica Pignata, la mamma di Malgesso morta a 32 anni dopo il parto: indagati 12 medici dell’ospedale di Cittiglio. Attesa per l’autopsiaVeronica Pignata, madre di 32 anni, è deceduta pochi giorni dopo il parto cesareo presso l'ospedale di Cittiglio.

