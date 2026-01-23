Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno interrotto il loro rapporto, segnando la fine di un’affinità che aveva coinvolto il pubblico. La loro collaborazione, un tempo apprezzata, è ora conclusa, con un clima di distanza tra i due. Di seguito, si analizzano le ragioni di questa decisione e le eventuali implicazioni per il futuro.

Quell’alchimia che aveva fatto sognare il pubblico di Ballando con le Stelle sembra ormai solo un ricordo lontano. Tra sorrisi, complicità e intese nate sotto i riflettori, in molti avevano immaginato che tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca potesse esserci qualcosa di più di una semplice collaborazione televisiva. Oggi, però, il clima è completamente cambiato: silenzio, distanze e nessun segnale di continuità. Un brusco stop che ha acceso il gossip e lasciato i fan spiazzati. Altro che amore, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è tutto finito: ecco cosa sta succedendo. A far suonare il campanello d’allarme sono stati i social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, rapporto spezzato: tutto finito, gelo totale tra di loro, ecco perché

Leggi anche: Il rapporto tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Leggi anche: Pasquale La Rocca chiarisce il rapporto con Barbara D’Urso: cos’ha detto sulle voci di un loro flirt a Ballando

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ballando con le stelle, tra Barbara D’Urso e La Rocca finito il magic moment: il retroscena sulla rottura; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, è finita dopo Ballando. Atteggiamento cambiato; Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno litigato? Dopo Ballando l'intesa tra i due è finita; Amicizia finita tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca? Atteggiamneto cambiato.

Barbara D’Urso, altro flirt con La Rocca: rottura e gelo dopo Ballando con le stelle. Il retroscenaLa conduttrice ex Mediaset e il ballerino avrebbero troncato i rapporti dopo la finale del dance show Rai. Ma a quanto pare non sarebbe la prima volta per lui. libero.it

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, è finita dopo Ballando. Atteggiamento cambiatoSarebbe giunto al termine il rapporto tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca dopo il terzo posto conquistato a Ballando con le Stelle. Colpa, a quanto pare, del ballerino napoletano ... dilei.it

Altro che amore e passione, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è già finita. Quell’amicizia così intensa e profonda, che aveva fatto sognare più di qualcuno che sperava in un rapporto amoroso, si è bruscamente interrotta dopo la fine di facebook