Bandoni giù lungo le strade L’abbraccio della città

Le strade di Spezia si riempiono di simboli di lutto e rispetto, con bandiere a mezz’asta e fiori bianchi in memoria di Aba. Questa breve introduzione riflette il momento di raccoglimento e solidarietà che attraversa la città, un modo sobrio per onorare il ricordo di una figura cara, testimoniando il senso di comunità in un tempo di dolore condiviso.

Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, serrande pronte ad abbassarsi, mazzi di fiori bianchi stretti tra le mani: la città di Spezia vive così il suo dolore in ricordo di Aba. Numerosi cittadini si sono riversati in massa verso l’obitorio, nel primo pomeriggio di ieri, per partecipare al corteo funebre che ha accompagnato il feretro nel suo viaggio verso la cattedrale di Cristo Re. Per l’intera giornata è stato proclamato lutto cittadino e sono state esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici della città. Nelle scuole invece si è tenuto alle 12 un minuto di silenzio. Fra la folla, numerosissimi gli studenti che hanno raggiunto il corteo dopo l’uscita da scuola, portando fiori, palloncini e cartelloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

