Bambina di 5 anni muore dopo giorni di mal di testa | ipotesi meningite

Una bambina di 5 anni è morta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto. Le cause del decesso sono ancora incerte, tra queste si ipotizzano emorragia cerebrale, meningite o miocardite. Sarà probabilmente l’autopsia a fare luce su quanto avvenuto. Il dramma Non si escludono patologie pregresse. La bambina, da quanto si apprende, lamentava da alcuni giorni cefalea e inappetenza. Quando la situazione si è aggravata, si trovava in strada con la madre. Un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto con il relativo team, seguita poi dal direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, giunto con un’automedica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Va in ospedale con un forte mal di testa: Giulia muore a 19 anni, aveva dolori da giorniGiulia, una ragazza di 19 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un intenso mal di testa da giorni.

A 19 anni va al pronto soccorso dopo giorni di mal di testa, Giulia Todaro morta dopo poche ore: l’autopsia chiesta dai mediciUna giovane di 19 anni, Giulia Todaro, è deceduta poche ore dopo aver cercato aiuto al pronto soccorso di Manduria, lamentando un grave mal di testa.

Taranto, bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco: inutili i soccorsiUna bambina di 5 anni è morta in strada a Crispiano in provincia di Taranto. Trovata in arresto cardiaco in asistolia, i sanitari del 118 immediatamente ... lapresse.it

