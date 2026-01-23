Balotelli vittima di un imbroglio agente non autorizzato lo offre in Brasile con un vecchio trucco

Mario Balotelli si trova coinvolto in una controversia in Brasile, dove un agente non autorizzato ha cercato di promuoverne un trasferimento utilizzando un vecchio trucco. La vicenda è emersa da un messaggio inviato al presidente del Fluminense, contenente anche una foto del presunto passaporto dell’ex attaccante della Nazionale. La situazione solleva dubbi sulla validità delle trattative e sull’identità dell’intermediario.

