Bacio Luna-Saturno il 23 Gennaio a Roma | 3 luoghi segreti dove ammirarlo dalle 17 il terzo è un vero colpo d’occhio!

Il 23 gennaio a Roma, il cielo ci offrirà un suggestivo incontro tra la Luna e Saturno. Dalle 17, è possibile ammirare questa congiunzione in tre diversi punti della città. Il terzo luogo, in particolare, rappresenta un vero e proprio colpo d’occhio. Un’occasione unica per osservare un fenomeno celeste raro e affascinante, ideale per appassionati e curiosi di astronomia.

Oggi, 23 gennaio, il cielo di Roma ci regalerà uno spettacolo raro e delicato: il “bacio” tra la Luna e Saturno. La congiunzione sarà visibile dal tardo pomeriggio, con il momento più suggestivo attorno alle 17:30, quando la falce di Luna crescente sembrerà avvicinarsi al pianeta degli anelli. Se le condizioni meteo collaboreranno, basta trovare il punto giusto e alzare gli occhi per vivere un piccolo evento da ricordare. E noi abbiamo deciso di suggerirvene qualcuno davvero spettacolare! LEGGI ANCHE:– Come la prima Luna Nuova del 2026 influenzerà ogni segno zodiacale Bacio Luna-Saturno a Roma: guardalo dal parco della Caffarella.🔗 Leggi su Funweek.it

Domani 23 gennaio splendido bacio della Luna a Saturno: a che ora e come vederlo in ItaliaDomani, 23 gennaio 2026, il cielo offrirà un suggestivo spettacolo, con la Luna e Saturno che appariranno molto vicini tra loro.

