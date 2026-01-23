Avvio nella Bat di controlli sulla sicurezza nel lavoro dei locali di intrattenimento Nel tarantino sanzionata la titolare di un' attività commerciale

Confcommercio Bisceglie ha annunciato l’avvio di controlli mirati sulla sicurezza sul lavoro e sugli adempimenti amministrativi nei locali di intrattenimento, con particolare attenzione alle attività commerciali. Il comunicato, diffuso il 22 gennaio, sottolinea l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e garantire ambienti sicuri per clienti e dipendenti. Recentemente, nel tarantino, la titolare di un’attività è stata sanzionata a seguito di controlli di questo tipo.

Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Bisceglie: Confcommercio Bisceglie, nella giornata di giovedì 22 gennaio, ha diramato agli associati un'informativa con oggetto "Avvio controlli mirati su locali e attività di intrattenimento – verifiche su adempimenti amministrativi e sicurezza sul lavoro". La nota mira a informare tutte le imprese del settore Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, pub, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo) che, a seguito della Circolare del Ministero dell'Interno del 15012025 e delle successive determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura BAT (21 gennaio 2026), è stato annunciato l'avvio immediato di controlli mirati nei luoghi di aggregazione.

