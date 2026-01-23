Zouhair Atif, preoccupato dalle minacce dei parenti di Youssef, temeva per la propria incolumità. Convinto che potessero aggredirlo all’uscita della scuola, portava con sé un coltello come misura di difesa. La sua paura derivava dalla crescente tensione legata alle minacce ricevute, che lo aveva portato a vivere in uno stato di costante apprensione.

Zouhair Atif aveva paura e temeva che gli amici e parenti di Abanoub Youssef potessero ucciderlo. Era terrorizzato dall’idea di trovarseli di fronte all’uscita della scuola e per questo girava con il coltello. Il giovane lo ha raccontato in carcere al suo avvocato Cesare Baldini del foro di Spezia ripercorrendo, a fatica, le giornate che hanno preceduto la tragedia. Ha ripetuto al legale che non aveva intenzione di uccidere ma soltanto di voler impartire una lezione al rivale. "Domani ti sistemo" gli ha scritto giovedì sera in un messaggio. Anche dalla perizia disposta su telefoni dei due ragazzi si avranno risposte del tenore dello scontro e delle minacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Avevo paura di essere ucciso". Atif terrorizzato dalle minacce. Temeva i parenti di Youssef

"Avevo cercato di evitare i litigi con Youssef": adesso parla la fidanzata di AtifEcco un'introduzione adatta alle tue esigenze: La fidanzata di Atif, coinvolta nel tragico episodio presso l'istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, commenta la vicenda.

“Sapeva che avrebbe ucciso Youssef”, il gip non crede alla versione di Atif e convalida l’arrestoIl giudice non ha creduto alla versione di Atif, confermando l’arresto nell’ambito di un episodio in cui l’uomo aveva ammesso di aver intenzione di colpire Youssef.

