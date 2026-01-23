Avellino sotto controllo | Piazza Kennedy presidiata dai carabinieri

Oggi pomeriggio, piazza Kennedy ad Avellino è stata monitorata con presenza costante dai carabinieri, che hanno garantito la sicurezza dell’area. La presenza delle forze dell’ordine si inserisce in un servizio di controllo volto a mantenere l’ordine pubblico e rassicurare cittadini e visitatori. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza quotidiana svolte dalle forze dell’ordine nella città.

Posti di blocco e controlli nel parco Urbano e in centro città. Controlli intensificati per prevenire furti, spaccio e disordini Avellino, 23 gennaio 2026 - Oggi pomeriggio a piazza Kennedy più gazelle dei carabinieri che passanti. Militari intorno al parco Urbano. Controllo di routine, ma stretto, deciso. Tutto come previsto dal piano della prefettura: prevenire furti, spaccio, altri reati. I posti di blocco erano nelle aree segnalate per disordini e disagi. Auto fermate, persone controllate. Il centro e la periferia sotto occhi attenti, ogni angolo misurato. Il piano della prefettura è semplice: verifiche costanti, periodiche, con squadre interforze.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tensione in piazza Kennedy ad Avellino: uomo fermato dalle forze dell’ordineIn piazza Kennedy ad Avellino, si è verificato un intervento delle forze dell’ordine che ha portato al fermo di un uomo, cittadino straniero.

Avellino, blitz anti-abusivismo: sequestrati 12 appartamentiDodici appartamenti e diciotto box auto interrati, realizzati in un'area non edificabile, ricadente nella fascia del Vallone Fenestrelle sottoposto a vincolo paesaggistico. Il tutto ... ilmattino.it

“Dolce Vita”. L’inchiesta che mise sotto sopra Avellino #dolcevita #processo #cronaca #tribunaleavellino #telenostra - facebook.com facebook