Ecco la lista dei convocati dell'Avellino per la partita contro lo Spezia, in programma domani sera alle 19. La rosa include le ultime novità e le assenze per infortunio, offrendo una panoramica aggiornata sulla formazione in vista della trasferta. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che si prepara a confrontarsi con l'avversario in un contesto di piena attenzione e strategia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre assenze in casa Avellino in vista della trasferta di domani sera (ore 19) contro lo Spezia. All’appello mancano Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra; Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra e Iannarilli che in settimana ha accusato un fastidio in seguito al quale è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro. A scopo precauzionale è stato tenuto a riposo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, novità e infortuni: ecco la lista dei convocati per Spezia

Leggi anche: Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano brucia le tappe: può tornare nella lista dei convocati di Spalletti per quella partita! La novitàBremer, il difensore brasiliano della Juventus, sta recuperando dall'infortunio e potrebbe tornare in campo già nella prossima partita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Avellino: Crespi in prestito oneroso all'Union Brescia; L'Union Brescia ballasulle punte: Crespi in arrivo, Vido verso il rientro; Intervista esclusiva a Ciccio Millesi: Napoli obbligato a vincere contro la Juve. Como squadra senza stress. Il Catania se continua con lucidità approderà in B; Il romanticismo della Terza Categoria: squadra in emergenza, il mister scende in campo.

La Dole sfida infortuni e incognite: Avellino avversario imprevedibileC’è l’anticipo di Avellino nel menù del fine settimana targato Dole. Al di là del fresco ex Alessandro Grande e della rinnovata sfida in famiglia tra Sandro e Giacomo Dell’Agnello, è la nuova ... ilrestodelcarlino.it

Infortuni Juve, novità difesa e come sta Vlahovic: chi rientra contro la FiorentinaOgni ragionamento di formazione da parte di Luciano Spalletti non può prescindere dai tanti impegni all’orizzonte. Pensare soltanto alla Fiorentina, del resto, sarebbe miope. Anche perché martedì c’è ... tuttosport.com

Sport Channel 214. . Ore calde in casa Avellino tra acquisti, cessioni e novità scoppiettanti. L'arrivo di Izzo è previsto nella giornata di domani, sfugge il colpo Boersma, mentre la Salernitana rilancia per Lescano. - facebook.com facebook