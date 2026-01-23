Avellino istituita una Consulta dedicata alla terza età

Avellino ha avviato il processo per la creazione di una Consulta dedicata alla terza età, rispondendo alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e alle crescenti truffe nei confronti degli anziani. L’iniziativa mira a promuovere il benessere e la tutela delle persone più anziane, favorendo un dialogo tra istituzioni e cittadini. La Consulta rappresenta un passo importante per rafforzare il supporto e la sicurezza della comunità senior.

Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e del preoccupante incremento delle truffe ai danni delle persone anziane, l'Amministrazione comunale ha avviato l'iter per la costituzione di una Consulta dedicata alla Terza Età.La nuova Consulta "Argento" avrà il compito di esaminare e.

