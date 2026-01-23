Avellino investe due cani uccidendone uno | si cerca il pirata della strada

A Avellino, un incidente nel centro città ha coinvolto due cani al guinzaglio, investiti da un veicolo sconosciuto. L’accaduto ha provocato la morte di uno degli animali, e ora si cercano testimoni e il responsabile dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla triste perdita e si attende chiarezza sulla vicenda, che evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

I due cani investiti nel centro di Avellino, erano al guinzaglio quando il pirata ha causato la morte di uno di loro. Investe due cani nel centro di Avellino, uccidendone uno e ferendo gravemente un altro, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. E' caccia al pirata che ieri mattina, nella centrale via De Renzi, ha causato la morte sul colpo di un labrador e ferito gravemente un dogo argentino, trasferito in un centro veterinario dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i due animali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali legati al guinzaglio dei rispettivi proprietari. 🔗 Leggi su 2anews.it

