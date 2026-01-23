Autovelox occhio alle app che li rivelano Arriva la stretta | cosa si rischia

L’uso di app per individuare gli autovelox sta diventando sempre più diffuso tra gli automobilisti. Tuttavia, con l’introduzione di nuove normative, sono aumentate le sanzioni per chi utilizza strumenti non autorizzati. È importante conoscere i rischi e le conseguenze di questa pratica, per rispettare le norme stradali e guidare in sicurezza. In questo articolo, analizzeremo cosa cambia e quali sono le implicazioni legali.

Sono molti gli automobilisti che hanno deciso di affidarsi ad applicazioni sul cellulare in grado di indicare la posizione degli autovelox sulle strade. Si tratta di app considerate molto utili, specie in quei casi in cui i dispositivi di rilevazione della velocità non sono proprio ben indicati sul percorso. Tuttavia, tali strumenti potrebbero presto diventare illegali, perché in Europa sta per arrivare una decisa stretta. Sono molti gli Stati in cui l'utilizzo di queste app non è ben visto, come la Germania. In Germania, infatti, le norme in vigore stanno per inasprirsi ulteriormente. Tanti altri Paesi seguiranno l'esempio.

