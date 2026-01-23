A Riccione, un'auto di lusso rubata è rimasta impantanata nella foce del Marano durante un tentativo di attraversamento. L’incidente si è verificato il 23 gennaio 2026, quando i ladri, probabilmente in fuga, hanno cercato di superare un'area difficile, ma senza successo. L'episodio evidenzia le difficoltà di alcuni furti che si concludono con imprevisti e conseguenze inattese.

Riccione, 23 gennaio 2026 – Rubano una macchina di lusso ma restano impantanati nella foce del Marano. È andata male agli autori del furto di un’Audi top di gamma, costretti ad abbandonare la vettura sulla spiaggia. L’allarme è scattato attorno alle 7.30 in zona Marano quando la Capitaneria di porto è stata informata della presenza di un’auto parzialmente sommersa tra la spiaggia e il mare. In pochi minuti si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La segnalazione parlava di un’auto incastrata tra sabbia e acqua, con il rischio che potesse essere trascinata più al largo. Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria, insieme agli agenti della polizia locale, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le verifiche, anche per escludere la presenza di persone all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto di lusso impantanata: i ladri avevano tentato (invano) il guado con la macchina rubata

