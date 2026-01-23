Australian Open Paolini non è in forma | Jovic la elimina in due set

L’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open si interrompe al terzo turno, a causa di un malessere fisico. La giocatrice italiana, numero 8 del mondo, è stata sconfitta in due set dall’americana Iva Jovic, numero 27 del ranking WTA, con il punteggio di 6-2, 7-6 in un match durato un’ora e 48 minuti. La giovane avversaria si è dimostrata più efficace nel corso dell’incontro.

Si ferma prima del previsto l'avventura australiana di Jasmine Paolini (numero 8 del mondo) che, soprattutto a causa di un malessere fisico, perde la sua gara del terzo turno degli Australian Open contro l'americana Iva Jovic, 18 anni e numero 27 del ranking Wta, la quale si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo un'ora e 48 minuti di gioco. Cosa è successo a Jasmine. Dando sicuramente merito all'avversaria di origini serbe, molto talentuosa e sempre più forte ma che per la prima volta nella sua carriera riesce a sconfiggere una top ten, la tennista toscana nel corso della gara ha avuto dei problemi di stomaco che ne hanno condizionato l'intero incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

