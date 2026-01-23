Australian Open | Paolini malessere intestinale eliminata da Jovic Alcaraz agli ottavi Sinner stanotte contro Spizzirri

Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Australian Open 2026, sconfitta dalla statunitense Iva Jovic nel terzo turno. La tennista italiana, reduce da un malessere intestinale, ha perso in due set (6-2, 7-6 (3)) in circa un’ora e undici minuti di gioco. Alcaraz ha passato gli ottavi, mentre Sinner si prepara per la sfida contro Spizzirri.

MELBOURNE – Jasmine Paolini eliminata dagli Australian Open 2026. La tennista azzurra è stata battuta dalla statunitense Iva Jovic, numero 27 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (3) in un’ora e undici minuti di gioco nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Partita senza storia dominata dall’americana, che sfrutta anche un malessere fisico di Paolini, colpita da problemi intestinali probabilmente dovuti a difficoltà di digestione, per volare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno Jovic affronterà la kazaka Yulia Putintseva. ALCARAZ – Carlos Alcaraz vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Australian Open: Paolini (malessere intestinale) eliminata da Jovic. Alcaraz agli ottavi. Sinner stanotte contro Spizzirri Australian Open: Paolini eliminata da Jovic e dal mal di stomaco; Alcaraz agli ottavi Risultati liveAll'Australian Open, Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dopo una prova convincente. Paolini eliminata al 3° turno agli Australian Open, Jovic agli ottaviJasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Australian Open 2026, eliminata in due set dalla giovane statunitense Jovic agli ottavi di finale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos'è successo contro Jovic; Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro Jovic; Paolini, tutto facile all’esordio degli Australian Open: Sasnovich battuta; Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos'è successo contro Jovic. Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos'è successo contro JovicProblemi per Paolini agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, venerdì 23 gennaio, contro la statunitense Iva Jovic, valida per il terzo turno dello Slam di Melbourne, la tennista azzurra è ... adnkronos.com Il malessere e l’arrivo del dottore, poi la rinascita e il crollo al tie-break: Paolini saluta gli Australian Open, vince JovicSi conferma la sua avversione agli Slam sul cemento, dove non è mai riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale. Anche un anno fa in Australia Paolini uscì al terzo turno, contro Svitolina. Un ... ilfattoquotidiano.it MEDVEDEV SHOW Il russo compie una rimonta incredibile da due set di svantaggio e vince 3-2 contro l’ungherese Marozsán. Terza vittoria consecutiva in uno Slam per Daniil che conquista gli ottavi di finale agli Australian Open Al prossimo turno affro x.com Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.