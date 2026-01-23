Gli Australian Open proseguono con risultati significativi: Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi senza difficoltà, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic. In questa pagina trovate gli aggiornamenti in tempo reale sui match e sui risultati più recenti del torneo.

Il caldo, forse, le ha creato problemi. Pastiglietta integratrice e torna in campo. Jovic serve per il set. Si sente poco bene Finalmente un giro di battuta senza concedere palle break: tiene il turno ai 30, ma ora la statunitense servirà per il set. Turno tenuto a zero per la statunitense, che in meno di mezz'ora è a un soffio dal vincere il primo set. Ancora un turno complicato per Jasmine che si ritrova sul 30 pari da 30-0, e di nuovo in deuce ai 40. Concessa di nuovo la palla break, per la terza volta consecutiva Paolini perde il servizio. Paolini muove finalmente il punteggio, nel game supera ai 30 la giovane statunitense e recupera uno dei due break. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 5, turno a zero per Iva; Alcaraz a gonfie vele Risultati in diretta

Australian Open, Paolini-Jovic 0-1, subito un break, Alcaraz a gonfie vele.I risultati in direttaSegui in tempo reale i risultati dell'Australian Open: Alcaraz si impone facilmente sugli ottavi, mentre Paolini affronta Jovic.

Australian Open: Paolini-Jovic 0-3, Jasmine subisce il secondo break; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con i risultati delle italiane e delle prime teste di serie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Paolini-Jovic, Jasmine insegue gli ottavi: quando e dove vederla; Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev |…; LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; LIVE Australian Open: Paolini-Jovic 1-3 nel 1° set, Jasmine recupera un break. Alcaraz agli ottavi.

Australian Open 2026, Alcaraz supera Moutet. Paolini in campo contro Jovic – La direttaJasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L'azzurra, numero 8 del mondo, affronta la ... lapresse.it

LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com