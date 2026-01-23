Gli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open segnalano la vittoria di Alcaraz negli ottavi, mentre Paolini è stata sconfitta da Jovic. La competizione prosegue con risultati in tempo reale, offrendo un quadro chiaro e aggiornato degli incontri in corso.

Putintseva, la prossima avversaria di Jovic, ha infatti sconfitto la turca Zeynep Sonmez 6-3, 6-7(3), 6-3. La kazaka ha così fermato la corsa della giocatrice entrata in tabellone dalle qualificazioni.Aryna Sabalenka fatica ma conquista gli ottavi. Successo sofferto per la numero uno del mondo, che piega in due tie-break l'austriaca Anastasia Potapova, numero 55 Wta: 7-6(4), 7-6(7). Agli ottavi la bielorussa affronterà Victoria Mboko. La canadese classe 2006, testa di serie numero 17, elimina la danese Clara Tauson in tre set (7-6, 5-7, 6-3) e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana di uno Slam. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 6-7, Jasmine eliminata; Alcaraz a gonfie vele Risultati live

Australian Open: Paolini-Jovic 0-3, Jasmine subisce il secondo break; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con i risultati delle italiane e delle prime teste di serie.

Australian Open: Paolini-Jovic 1-4, Jasmine perde ancora il servizio; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open vedono Alcaraz qualificarsi agevolmente agli ottavi, mentre Paolini perde ancora il servizio nella sfida contro la giovane Iva Jovic.

